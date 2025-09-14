14 Eylül 2025, Pazar

Haberler Dünya Videoları Yapay zeka “bakan” oldu: AI Bakan Diella
Yapay zeka bakan oldu: AI Bakan Diella

Yapay zeka “bakan” oldu: AI Bakan Diella

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2025 16:36
Yapay zeka teknolojileri hayatın neredeyse her alanında kullanılıyor. Hatta artık siyasette bile. Sıra dışı kararı Aarnavutluk Başbakanı duyurdu. "Diella" isimli sanal bakan "Kamu İhalelerinden Sorumlu Bakanlık" görevine atandı.
