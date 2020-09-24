Uzayda bir ilk! NASA'nın uzaydaki yeni görevi...

Bugüne kadar uzay araştırmaları için uzaya giden astronotlar ilk defa farklı bir görev için uzaya gönderilecekler. Astronotların yeni görevi uzayda reklam filmi çekmek. Bir kozmetik firması cilt bakım ürünlerinin reklam çekimleri için NASA ile anlaştı. Uzayda çekilecek reklam filminin çekimleri için bir grup astronot görevlendirildi. NASA bu yöntemle uzay istasyonunda ticari faaliyetler yürütmeyi amaçlıyor.

Bugüne kadar uzay araştırmaları için uzaya giden astronotlar ilk defa farklı bir görev için uzaya gönderilecekler. Astronotların yeni görevi uzayda reklam filmi çekmek. Bir kozmetik firması cilt bakım ürünlerinin reklam çekimleri için NASA ile anlaştı. Uzayda çekilecek reklam filminin çekimleri için bir grup astronot görevlendirildi.

NASA bu yöntemle uzay istasyonunda ticari faaliyetler yürütmeyi amaçlıyor.