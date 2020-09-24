24 Eylül 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Uzayda bir ilk! NASA'nın uzaydaki yeni görevi...

Uzayda bir ilk! NASA'nın uzaydaki yeni görevi...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.09.2020 10:54
Güncelleme:24.09.2020 10:58
Bugüne kadar uzay araştırmaları için uzaya giden astronotlar ilk defa farklı bir görev için uzaya gönderilecekler. Astronotların yeni görevi uzayda reklam filmi çekmek. Bir kozmetik firması cilt bakım ürünlerinin reklam çekimleri için NASA ile anlaştı. Uzayda çekilecek reklam filminin çekimleri için bir grup astronot görevlendirildi. NASA bu yöntemle uzay istasyonunda ticari faaliyetler yürütmeyi amaçlıyor.

Bugüne kadar uzay araştırmaları için uzaya giden astronotlar ilk defa farklı bir görev için uzaya gönderilecekler. Astronotların yeni görevi uzayda reklam filmi çekmek. Bir kozmetik firması cilt bakım ürünlerinin reklam çekimleri için NASA ile anlaştı. Uzayda çekilecek reklam filminin çekimleri için bir grup astronot görevlendirildi.

NASA bu yöntemle uzay istasyonunda ticari faaliyetler yürütmeyi amaçlıyor.

NASA'nın uzaydaki yeni görevi...
NASA'nın uzaydaki yeni görevi...
NATO'dan Rusya'ya gönderme!
NATO'dan Rusya'ya gönderme!
Gökten kül yağdı! Göz gözü görmedi
Gökten kül yağdı! Göz gözü görmedi
Fransa'da bomba ihbarı!
Fransa'da bomba ihbarı!
Eyfel Kulesi'nde bomba paniği!
Eyfel Kulesi'nde bomba paniği!
BAE'nin tetikçisi Dahlan örgütüne operasyon!
BAE'nin tetikçisi Dahlan örgütüne operasyon!
Paraguay'da Türk dizilerine ilgi büyük
Paraguay'da Türk dizilerine ilgi büyük
Karaya vuran 90 balina öldü
Karaya vuran 90 balina öldü
Putin’den korona aşısı açıklaması
Putin’den korona aşısı açıklaması
Karadeniz'de hareketli saatler
Karadeniz'de hareketli saatler
Dev dalgalar otoyola ulaştı
Dev dalgalar otoyola ulaştı
Rus askeri Suriye'de PKK'lı teröristlerle yakalandı
Rus askeri Suriye'de PKK'lı teröristlerle yakalandı
Daha Fazla Video Göster