19 Eylül 2025, Cuma
Ünlü aktörden "Filistin" şiiri! Benedict Cumberbatch "Filistin" şiiri okudu
Dünyaca ünlü İngiliz aktör Benedict Cumberbatch, Londra'da binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen "Filistin için bir arada" bağış konserinde Filistinli şair Mahmud Derviş'in "Bu topraklarda yaşamak için sebepler var" şiirini okudu.
Bu topraklarda yaşamak için sebepler var.
İşte Benedict Cumberbatch okuduğu şiir:
Bu topraklarda yaşamak için sebepler var.
Bu toprak, toprakların hanımefendisi,
Başlangıçların anavatanı,
Bütün sonların anavatanı.
O, Filistin olarak biliniyordu.
Daima Filistin olarak bilinecek.
Toprağım, hanımım, sen yaşamak için bir sebepsin...