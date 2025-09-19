Ünlü aktörden "Filistin" şiiri! Benedict Cumberbatch "Filistin" şiiri okudu

Dünyaca ünlü İngiliz aktör Benedict Cumberbatch, Londra'da binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen "Filistin için bir arada" bağış konserinde Filistinli şair Mahmud Derviş'in "Bu topraklarda yaşamak için sebepler var" şiirini okudu.

İşte Benedict Cumberbatch okuduğu şiir:

Bu topraklarda yaşamak için sebepler var.

Bu toprak, toprakların hanımefendisi,

Başlangıçların anavatanı,

Bütün sonların anavatanı.

O, Filistin olarak biliniyordu.

Daima Filistin olarak bilinecek.

Toprağım, hanımım, sen yaşamak için bir sebepsin...