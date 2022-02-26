Ukraynalılar Rus tankların önüne çıktı!

Ukrayna'da yaşayan sivil vatandaşlar Rus askerlerinin kullandığı tankların önüne çıkarak geçişlerine karşı koymaya çalıştı. Bir vatandaşın tankı eliyle durdurmaya çalışmasının ardından tankın önüne oturması sonrası Rus tankı bir süre bekledi. Rus tankı vatandaşın kalkması sonucu yoluna devam etti. İşte o anlar...