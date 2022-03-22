Ukraynalı iş insanının eşi içi parayla dolu bavullarla kaçtı! Tam 28 milyon dolar…

Rusya-Ukrayna savaşı 27’nci gününde sürerken, çatışmadan kaçan Ukraynalıların sayısı 3 milyonu aştı. Sınırları açan Avrupa Birliği (AB) ülkelerine kaçış sürerken, Ukraynalı zengin bir iş insanı ve siyasetçinin eşinin, servet dolu bavullarla savaş mağdurlarına açılan kapılardan geçmesi, büyük bir skandala neden oldu. Bir dönemin milletvekili Igor Kotvitsky’nin karısı Anastasia Kotvitska, içerisinde 28 milyon dolar olan bavullarıyla Macaristan’a firar etti. Macar görevlilerin yakaladığı Kotvitska, para aklama iddialarını kabul etmese de savaşı bahane ederek Avrupa’ya servet götüren Ukraynalı çift, eleştiri oklarını üzerine çekti.