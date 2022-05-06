Ukraynalı asker için cenaze töreni

Savaşın acı yüzü kendini en çok da cenaze törenlerinde gösteriyor. 41 yaşındaki Ruslan Borovik de onlardan biri. Rusların açtığı saldırıda hayatını kaybeden asker Borovik için Kiev'de tören düzenlendi. Borovik'in silah arkadaşlarının önünde saygıyla eğildiği tabutu çiçeklerle süslendi.

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