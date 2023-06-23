Ukrayna'dan Zaporijya Nükleer Santrali iddiası! Zelenski: Rusya nükleer santrale saldıracak

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırı planladığını iddia etti. Rusya ise Zelenski'nin iddialarına tepki gösterdi. Kremlin sözcüsü Peskov açıklamalar için "Yalan" dedi. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.

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