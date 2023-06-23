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Ukrayna'dan Zaporijya Nükleer Santrali iddiası! Zelenski: Rusya nükleer santrale saldıracak

A Haber
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Giriş: 23.06.2023 08:40
Güncelleme:23.06.2023 08:40
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırı planladığını iddia etti. Rusya ise Zelenski'nin iddialarına tepki gösterdi. Kremlin sözcüsü Peskov açıklamalar için "Yalan" dedi. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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