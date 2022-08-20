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Ukrayna'dan 2 gemi daha hareket etti

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Giriş: 20.08.2022 08:59
Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'ndan tahıl yüklü 2 geminin daha hareket ettiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesaplarından yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında; Ukrayna Çernomorsk Limanı’ndan 2 gemi daha hareket etti. Bugün ayrıca Ukrayna’dan gelen ve Ukrayna’ya gidecek olan 2 geminin de İstanbul’un kuzeyinde denetlemesi yapılacak" denildi.
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