Ukrayna’dan 2 gemi daha hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'ndan tahıl yüklü 2 geminin daha hareket ettiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesaplarından yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında; Ukrayna Çernomorsk Limanı’ndan 2 gemi daha hareket etti. Bugün ayrıca Ukrayna’dan gelen ve Ukrayna’ya gidecek olan 2 geminin de İstanbul’un kuzeyinde denetlemesi yapılacak" denildi.

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