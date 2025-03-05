05 Mart 2025, Çarşamba
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Ukrayna lideri Zelenskiy ABD’nin silah tehdidine diz çöktü
28 Şubat’ta Oval Ofis tarihi bir tartışmaya şahit oldu. Tartışmanın taraflarından ABD Başkanı Trump'ın elinin güçlü olması ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky’i özür dilemeye zorladı. "Pişmanım, minnettarım" diyen Zelenskiy, barış için Rusya ile müzakere masasına da oturmaya hazır olduklarını söyledi.