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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den Putin’e flaş Donbass teklifi!

A Haber
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Giriş: 21.04.2021 00:30
Güncelleme:21.04.2021 17:55
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir ZZelenskiy'den, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e Ukrayna'nın doğusunda iki ülke arasında gerilime konu olan Donbass bölgesinde görüşme teklifinde bulundu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev canlı yayında aktardı.

Ukrayna'dan Rusya'ya Donbass çağrısı geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e Ukrayna'nın doğusunda iki ülke arasında gerilime konu olan Donbass bölgesinde görüşme teklifinde bulunduğu belirtildi.

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