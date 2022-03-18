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Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereshchuk A Haber'de

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Giriş: 18.03.2022 13:37
Ukrayna'nın Mariupol şehrinde mahsur kalan Türkler ve yakınlarından 65'i tahliye edildi. Kalanlar ne zaman ve nasıl tahliye edilecek? Bombaların altında tahliyeler nasıl gerçekleştiriliyor? Ukrayna tahliyelerden sorumlu Başbakan Yardımcısı İrina Vereshchuk, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Vereshchuk, "100'den fazla çocuk öldü, bu Putin'in stratejisi." dedi.
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