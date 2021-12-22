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Ücreti ödemek için indi! Korkunç anlar kamerada

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Giriş: 22.12.2021 15:52
Brezilya'da bir kamyon şoförü aracını tamirciden teslim almaya gitti. Ücreti ödemek için aracından indiği sırada hiç beklenmeyen bir şey oldu. Araç kendiliğinden vitese geçti ve yavaşça ilerlemeye başladı. Herkesin paniğe kapıldığı anlarda şoför, koşup aracı durdurdu ama iş işten geçmişti. Kamyonun çarpmasıyla dükkanda büyük hasar oluştu.
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