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Uçak şehir merkezine düştü! Pilot ve yolcunun mucize kurtuluşu

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Giriş: 28.07.2020 09:53
Güncelleme:28.07.2020 09:57
Brezilya’da bir uçak metrelerce yükseklikten yere çakıldı. Şehir merkezine düşen uçaktaki pilot ve yolcu ise mucizevi bir şekilde kurtuldu. Korku dolu anlar kamerada...

Brezilya'nın Guabiruba bölgesinde küçük bir uçak yaklaşık 300 metreden yere çakıldı. 35 yaşındaki pilot Fábio Reis ve 33 yaşındaki yolcusu Alessandro Cunhago ise kazadan sağ kurtuldu. Söz konusu uçak ise düşerken yoldan geçen 4 otomobil ve bir yayayı teğet geçti.


Test uçuşu sırasında gerçekleşen kazada yolcu ve pilotun öncesinde motorda arıza olduğundan şüphelendikleri belirtildi.

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