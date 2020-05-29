29 Mayıs 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Twitter ABD Başkanı Trump'ın mesajını engelledi |Video

Twitter ABD Başkanı Trump'ın mesajını engelledi |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.05.2020 16:49
Güncelleme:29.05.2020 17:01
ABD'nin Minneapolis kentinde tansiyon yüksek... Siyahi George Floyd'un bir polis memuru tarafından öldürülmesine yönelik tepkiler hızla büyüyor. ABD Başkanı Trump ise Minneapolis belediye başkanını hedef alarak 'Ya olayları kontrol altına alır ya da ulusal muhafızlarımı gönderip işimi hallederim' mesajını tehdit olarak algıladı ve paylaşımı engelledi.

Mesajın akış sayfasında doğrudan görüntülenmesini engelleyen ve "Göster" butonu ekleyen uyarı notunda, "Bu paylaşım, şiddeti yüceltmeye yönelik Twitter kurallarını ihlal etmiştir ancak Twitter, kamu yararının söz konusu olduğunu değerlendirdiğinden paylaşımı erişime açık bırakmıştır." ifadesi yer aldı.

İŞTE TRUMP'IN ENGELLENEN TEHDİT MESAJI

Trump, Minneapolis'teki olaylarla ilgili uyarı getirilen paylaşımında, "Arkama yaslanıp Amerika'nın muhteşem şehri Minneapolis'e olanları izleyemem. Ya çok zayıf radikal solcu Belediye Başkanı Jacob Frey, elini çabuk tutup şehri kontrol altına alır ya da ben Ulusal Muhafızları gönderip, işimi hallederim. Bu eşkıyalar (protestocular), George Floyd'un anısını kirletiyor ve ben bunun olmasına izin vermem. Az önce Minnesota Valisi Tim Waltz ile konuştum ve ordunun her şekilde yanlarında olduğunu söyledim. Herhangi bir zorlukta biz kontrolü sağlayacağız ancak yağma başladığında silahlar ateşlenir. Teşekkür ederim." ifadelerini kullanmıştı.

Twitter'dan Trump'a engel
Twitter'dan Trump'a engel
Siyahi CNN muhabiri gözaltına alındı
Siyahi CNN muhabiri gözaltına alındı
Suudi Arabistan'dan umre kararı
Suudi Arabistan'dan umre kararı
Engelli genç oyuncak silahla kuyumcuyu soydu!
Engelli genç oyuncak silahla kuyumcuyu soydu!
Futbol maçlarında yeni dönem!
Futbol maçlarında yeni dönem!
ABD’yi sarsan olay! Ortalık yangın yeri
ABD’yi sarsan olay! Ortalık yangın yeri
Dehşete düşüren görüntü!
Dehşete düşüren görüntü!
Metrolardaki büyük korona riski! Aman dikkat
Metrolardaki büyük korona riski! Aman dikkat
Rusya'da bir günde rekor ölüm!
Rusya'da bir günde rekor ölüm!
Yakaladıkları dev ton balığıyla tarihe geçtiler
Yakaladıkları dev ton balığıyla tarihe geçtiler
Gökyüzü sarı renge büründü! Korkunç anlar kamerada
Gökyüzü sarı renge büründü! Korkunç anlar kamerada
ABD'de kabus bitmiyor!
ABD'de kabus bitmiyor!
Daha Fazla Video Göster