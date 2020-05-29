Twitter ABD Başkanı Trump'ın mesajını engelledi |Video

ABD'nin Minneapolis kentinde tansiyon yüksek... Siyahi George Floyd'un bir polis memuru tarafından öldürülmesine yönelik tepkiler hızla büyüyor. ABD Başkanı Trump ise Minneapolis belediye başkanını hedef alarak 'Ya olayları kontrol altına alır ya da ulusal muhafızlarımı gönderip işimi hallederim' mesajını tehdit olarak algıladı ve paylaşımı engelledi.

Mesajın akış sayfasında doğrudan görüntülenmesini engelleyen ve "Göster" butonu ekleyen uyarı notunda, "Bu paylaşım, şiddeti yüceltmeye yönelik Twitter kurallarını ihlal etmiştir ancak Twitter, kamu yararının söz konusu olduğunu değerlendirdiğinden paylaşımı erişime açık bırakmıştır." ifadesi yer aldı.

İŞTE TRUMP'IN ENGELLENEN TEHDİT MESAJI

Trump, Minneapolis'teki olaylarla ilgili uyarı getirilen paylaşımında, "Arkama yaslanıp Amerika'nın muhteşem şehri Minneapolis'e olanları izleyemem. Ya çok zayıf radikal solcu Belediye Başkanı Jacob Frey, elini çabuk tutup şehri kontrol altına alır ya da ben Ulusal Muhafızları gönderip, işimi hallederim. Bu eşkıyalar (protestocular), George Floyd'un anısını kirletiyor ve ben bunun olmasına izin vermem. Az önce Minnesota Valisi Tim Waltz ile konuştum ve ordunun her şekilde yanlarında olduğunu söyledim. Herhangi bir zorlukta biz kontrolü sağlayacağız ancak yağma başladığında silahlar ateşlenir. Teşekkür ederim." ifadelerini kullanmıştı.