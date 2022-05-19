Tüyler ürperten olay! Yüzlerce çocuğun cesedi okul bahçesinde bulundu

Kanada'da bulunan kilise bahçelerinde faili meçhul çocuk cansız bedenleri gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Yapılan araştırmalar neticesinde son olarak Alberta eyaletinde yer alan bir yatılı kilise okuluna ait bölgede, 'sayısız' çocuk cesedi kalıntıları bulunduğu duyuruldu.