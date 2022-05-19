19 Mayıs 2022, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Tüyler ürperten olay! Yüzlerce çocuğun cesedi okul bahçesinde bulundu
Kanada'da bulunan kilise bahçelerinde faili meçhul çocuk cansız bedenleri gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Yapılan araştırmalar neticesinde son olarak Alberta eyaletinde yer alan bir yatılı kilise okuluna ait bölgede, 'sayısız' çocuk cesedi kalıntıları bulunduğu duyuruldu.