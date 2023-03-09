09 Mart 2023, Perşembe
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Türkiye'nin talepleri sonrası harekete geçtiler! İsveç'ten PKK'ya karşı yeni ceza yasası tasarısı! İsveç Başbakanı Ulf Kristersson: İşlerini zorlaştıracak
NATO üyeliği için Türkiye'nin onayını alması gerekn İsveç'ten PKK'ya karşı yeni bir adım geldi. İsveç bugün, terörle mücadeleye ilişkin yeni ceza yasası tasarısı, parlamentonun onayına sunulacak. Öte yandan geçtiğimiz günlerde NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya gelen İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, yaptığı açıklamasında, "Hükümetin organize suçla mücadeleye odaklanması PKK'nın işini zorlaştıracaktır." ifadelerini kullanmıştı.