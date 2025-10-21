Türkiye yaz saati uygulamasında öncülük etti! Sanchez’den AB’ye yaz saati uygulaması çağrısı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği'nin 2026'dan itibaren kalıcı yaz saati uygulamasına geçmesini önerdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yılda iki kez saat değiştirmenin artık "mantıklı olmadığını" belirtti. Türkiye 2016 yılında dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından yaz saati uygulamasına geçerek bu konuda öncülük etmişti.

