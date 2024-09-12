12 Eylül 2024, Perşembe
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Türkiye İsrail’in öldürdüğü Ayşenur için soruşturma başlattı
Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından katledilen Ayşenur Ezgi Eygi Aydın Didim’de toprağa verilecek. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya dair yaptığı açıklamada, “Ayşenur’un hakkını savunmaya devam edeceğiz.” dedi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.