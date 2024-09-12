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Türkiye İsrail’in öldürdüğü Ayşenur için soruşturma başlattı

Türkiye İsrail’in öldürdüğü Ayşenur için soruşturma başlattı

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.09.2024 11:46
Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından katledilen Ayşenur Ezgi Eygi Aydın Didim’de toprağa verilecek. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya dair yaptığı açıklamada, “Ayşenur’un hakkını savunmaya devam edeceğiz.” dedi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
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