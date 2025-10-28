28 Ekim 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Türkiye İngiltere'den 20 Eurofighter alacak! Kritik Eurofighter anlaşması ABD'de nasıl yankılandı?
Türkiye İngiltere’den 20 Eurofighter alacak! Kritik Eurofighter anlaşması ABD’de nasıl yankılandı?

Türkiye İngiltere'den 20 Eurofighter alacak! Kritik Eurofighter anlaşması ABD'de nasıl yankılandı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.10.2025 19:08
Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan Eurofighter savaş uçakları anlaşması, dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Peki, Amerika Birleşik Devletleri’nde neler konuşuluyor? Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Asya turunun ikinci durağı olan Japonya’da bulunuyor. Buradan Güney Kore’ye geçecek olan Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile de bir araya gelecek. Tüm bu gelişmeleri A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye İngiltere’den 20 Eurofighter alacak! Kritik Eurofighter anlaşması ABD’de nasıl yankılandı?
Kritik Eurofighter anlaşması ABD’de nasıl yankılandı?
Kritik Eurofighter anlaşması ABD'de nasıl yankılandı?
Trump Japonya imparatoru ile görüştü!
Trump Japonya imparatoru ile görüştü!
Yahya Sinvar’ın son görüntüleri ortaya çıktı
Yahya Sinvar'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Melissa Kasırgası’nın Jamaika’ya yaklaştığı bildirildi
Melissa Kasırgası'nın Jamaika'ya yaklaştığı bildirildi
Ateş gökkuşağı görsel şölen sundu
"Ateş gökkuşağı" görsel şölen sundu
Kenya’da düşen uçağın Macar ve Alman turistleri taşıdığı açıklandı
Kenya'da düşen uçağın Macar ve Alman turistleri taşıdığı açıklandı
Trump’ın o hareketleri törene damga vurdu!
Trump'ın o hareketleri törene damga vurdu!
Japonya ve ABD arasında yeni anlaşmalar
Japonya ve ABD arasında yeni anlaşmalar
ABD ve Rusya arasında nükleer restleşme!
ABD ve Rusya arasında nükleer restleşme!
İngiltere’den Irak itirafı
İngiltere'den Irak itirafı
Gözler Seul’deki Trump-Cinping zirvesinde
Gözler Seul'deki Trump-Cinping zirvesinde
İşgalciler Filistinlilere saldırdı
İşgalciler Filistinlilere saldırdı
Daha Fazla Video Göster