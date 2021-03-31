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Türkiye de satın aldı! Rusya S-400 hava savunma füze sistemlerini test etti

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Giriş: 31.03.2021 10:00
Güncelleme:31.03.2021 10:17
Rusya Savunma Bakanlığı, S-400 hava savunma füze sistemleri ve Buk-M2 füze sistemlerinin konuşlandırılmasını ve ateşlemesini gösteren bir video yayınladı. Rusya Federasyonu’na bağlı Buryat Cumhuriyeti’ndeki Telemba poligonunda yapılan askeri tatbikatta S-400 hava savunma füze sistemleri ve Buk-M2 füze sistemleri kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, S-400 hava savunma füze sistemleri ve Buk-M2 füze sistemlerinin konuşlandırılmasını ve ateşlemesini gösteren bir video yayınladı.

Rusya Federasyonu'na bağlı Buryat Cumhuriyeti'ndeki Telemba poligonunda yapılan askeri tatbikatta S-400 hava savunma füze sistemleri ve Buk-M2 füze sistemleri kullanıldı.

Bakanlık Twitter'dan "S-400 hava savunma sistemi ve Buk-M2 ekipleri geniş çaplı bir tatbikat gerçekleştirdi" mesajını paylaştı.

'BU İŞ BİTTİ'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile geçtiğimiz hafta Brüksel'deki NATO karargahında bir araya geldi.

İki bakanın görüşmesinin ardından ABD Dışişleri'nden yapılan açıklamada Blinken'in Çavuşoğlu'na "Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini elinde tutmaması çağrısı yaptığı" belirtilmişti.

Çavuşoğlu, S-400 hava savunma sistemine ilişkin ise "S-400'lerin satın alındığını ve bu işin bittiğini bir kere daha söyledik" açıklamasında bulunarak bu konuda ikili düzeyde bir çalışma grubu oluşturulabileceğine işaret etti.

ABD'ye daha önce S-400'ler konusunda teknik bir çalışma grubu kurulması önerisinde bulunduklarını anımsatan Çavuşoğlu, önceki yönetimin buna sıcak bakmadığını aktardı.

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