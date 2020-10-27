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Türk Büyükelçiliğine alçak saldırı: Ermeniler binayı basmak istedi, Türk Bayrağını yaktı

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Giriş: 27.10.2020 01:19
Güncelleme:27.10.2020 01:19
Türkiye’nin Beyrut Büyükelçiliği önünde toplanan Lübnan’daki Ermeni Taşnak Partisi’ne mensup bir grup, güvenlik güçlerine taş ve havai fişeklerle saldırdı. İşgal altındaki topraklarını kurtarmak için mücadele eden Azerbaycan’a Türkiye’nin verdiği desteği protesto eden yaklaşık iki yüz kişilik grup, Türk Büyükelçiliğine girmek istedi.

Lübnan'ın Beyrut şehrinde bulunan Türkiye Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup Ermeni, güvenlik güçlerine taş ve havai fişek ile saldırarak elçilik binasına girmeye çalıştı.

TAŞ VE HAVAİ FİŞEKLE SALDIRDILAR

Büyükelçilik çevresinde yoğun önlem alan Lübnan güvenlik güçleri, Ermeni bayrakları taşıyan grubun elçiliğe girmesine izin vermedi. Bunun üzerine söz konusu grup Lübnan güvenlik güçlerine taş ve havai fişeklerle saldırdı.

TÜRKİYE BAYRAĞINI YAKTILAR

Türkiye ve Azerbaycan aleyhinde yaklaşık bir saat slogan attıktan sonra Azerbaycan, Türkiye ve İsrail bayrağını yakan Ermeni grup, daha sonra geldikleri otobüslere binerek bölgeden ayrıldı.

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