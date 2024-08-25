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Turistik gezi faciayla sonlandı! Nepal'de katliam gibi kaza: 27 ölü, 16 yaralı!

Turistik gezi faciayla sonlandı! Nepal'de katliam gibi kaza: 27 ölü, 16 yaralı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.08.2024 01:35
Güney Asya ülkesi Nepal katliam gibi bir kazaya sahne oldu. Turistik amaçla ülkeye giden içinde 43 Hint vatandaşının bulunduğu otobüs nehre düştü. Kazada 27 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.
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