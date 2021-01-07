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Trump'tan kendisini destekleyen göstericilere "eve dönün" çağrısı

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Giriş: 07.01.2021 00:45
Son dakika haberi... ABD Başkanı Donald Trump, Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağrısında bulundu. Öte yandan Pensilvanya Valisi Tom Wolf ise yaptığı açıklamada "Bu bir darbe girişimidir" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar sonrası videolu bir mesaj veren Donald Trump, kendisini destekleyen göstericilere "evlerine dönme" çağrısında bulundu.

SON DAKİKA HABERİ: ABD Başkanı Donald Trump, Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağrısında bulundu.

TRUMP'TAN VİDEOLU YENİ MESAJ: "EVE DÖNÜN"

Bu açıklamalar sonrası videolu bir mesaj veren Donald Trump, kendisini destekleyen göstericilere "evlerine dönme" çağrısında bulundu.

TRUMP'TAN KRİTİK TALİMAT

ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Muhafızlara, Kongre binası önündeki olaylara müdahale etmeleri için talimat verdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkan Donald Trump'ın talimatı üzerine Ulusal Muhafızlar diğer federal koruma birlikleri ile Kongre binasına gidiyorlar. Başkan Trump'ın şiddete karşı itidal çağrısını yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERİ: ABD Kongresindeki olaylarda bir kadın yaralandı SON DAKİKA HABERİ: ABD KONGRESİNDEKİ OLAYLARDA BİR KADIN YARALANDI

"DARBE GİRİŞİMİ" AÇIKLAMASI

Pensilvanya Valisi Tom Wolf, başkent Washington'da göstericilerin Kongre binasına girmesini, "darbe girişimi" olarak nitelendirdi.

Wolf, ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan seçimlerin sonuçlarının resmileştirileceği Kongre oturumunu protesto eden göstericilerin barikatları aşarak Kongre binasına girmesiyle ilgili Twitter üzerinden açıklama yaptı.

"Bugün gördüklerimiz demokrasi değil, darbe girişimi." ifadesini kullanan Wolf, ABD'nin adil ve özgür bir seçim yaptığını ve sonucun belli olduğunu belirterek, Cumhuriyetçilere şiddeti durdurma çağrısında bulundu.

PENCE'TEN AÇIKLAMA

ABD Başkan Yardımcısı Pence, "Kongre binasındaki olayların sona erdirilmesi" çağrısı yaparak şiddet olaylarının hoş görülmeyeceğini belirtti.

1 KADIN AĞIR YARALI

ABD Kongre binasında bir kadının yaşanan olaylar sırasında silahla ağır yaralandığı bildirildi.

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