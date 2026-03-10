Trump’tan İran mesajı: Hürmüz Boğazı güvende kalacak

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik operasyonların ardından Florida’da düzenlediği ilk basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. ABD ve İsrail’in İran’daki askeri kapasiteye ağır darbe vurduğunu savunan Trump, şu ana kadar 5 binden fazla hedefin vurulduğunu, İran’ın füze ve dron üretim altyapısının büyük ölçüde imha edildiğini söyledi. İran donanmasının büyük bölümünün etkisiz hale getirildiğini ve yaklaşık 50 geminin batırıldığını belirten Trump, operasyonların enerji arzını güvence altına almak amacıyla sürdüğünü vurguladı. Hürmüz Boğazı’nın açık kalmasının küresel enerji piyasaları için kritik olduğunu ifade eden Trump, İran’ın petrol akışını engellemesi halinde çok daha sert karşılık verileceği uyarısında bulundu. ABD’nin hava savunma sistemleri ve geliştirdiği yeni lazer teknolojisine de dikkat çeken Trump, İran’ın nükleer silah programının ciddi darbe aldığını savundu. Petrol fiyatlarını düşürmek için bazı yaptırımların geçici olarak kaldırılabileceğini söyleyen Trump, savaşın kısa sürede sona erebileceğini ancak bu hafta bitmesinin beklenmediğini belirtti. İran’ın bölgesel güç olma planlarının operasyonlarla engellendiğini ileri süren Trump, bölgedeki gelişmelerin küresel enerji ve güvenlik dengelerini doğrudan etkilediğini ifade etti.