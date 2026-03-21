ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Göç eden leyleklerden görsel şölen

Afrika'dan yola çıkarak Kuzey Avrupa ve Asya'ya doğru göç eden leylekler, Doğu Akdeniz'deki önemli duraklarından biri olan Hatay'da görsel şölen oluşturdu. Türkiye'nin göçmen kuş rotalarının en önemli geçiş noktalarından olan kentin Güney Söğüt Mahallesi'ndeki sulak alanlara gelen leylek sürüleri görsel şölen sundu. Leyleklerin oluşturduğu manzara gökyüzünde seyirlik görüntüler oluşturdu. Afrika'dan yola çıkan leylekler, burada bir süre dinlendikten sonra sürüler halinde Kuzey Avrupa ve Asya'ya doğru yolculuklarına devam etti.

