Türkiye - İran sınırında son durum: A Haber bölgeden aktardı

Orta Doğu'da tırmanan ABD-İsrail-İran gerilimi, Türkiye-İran sınırındaki hareketliliği de derinden etkiledi. Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Kapıköy Gümrük Kapısı'nda rutin ticari geçişler sorunsuz bir şekilde devam ederken, güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Savaş ve çatışma ortamı, bölge ekonomisinin can damarı olan İranlı turist sayısını adeta vurdu. Geçtiğimiz yıllarda Nevruz döneminde yüzde 90'ları bulan otel doluluk oranları, bu yıl yaşanan krizin gölgesinde yüzde 20'lere kadar çakıldı. Sınır hattındaki son durumu ve bölge esnafının endişelerini anbean takip eden A Haber Muhabiri Nazlı Timur, bölgedeki sıcak gelişmeleri sahadan aktardı.