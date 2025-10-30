Trump ve Şi'den Güney Kore’de kritik buluşma: “Uzun yıllar sürecek harika bir ilişkimiz olacak”

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güney Kore’nin Busan kentinde bir araya geldi. Trump, “Zaten pek çok konuda anlaştık, şimdi birkaç konuda daha uzlaşacağız. Başkan Şi, büyük bir ülkenin büyük bir lideri ve uzun yıllar sürecek harika bir ilişkimiz olacak” derken, Şi de iki ülke arasında “istikrarlı ve karşılıklı faydaya dayalı yeni bir dönem” mesajı verdi.

