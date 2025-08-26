Trump Güney Kore lideri ile bir araya geldi Çin’i tehdit etti

26 Ağustos 2025, Salı

Giriş: 26.08.2025 10:13
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung ile bir araya geldi. Toplantı sonrası ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Kore Yarımadası'ndan dünya ticaretine, Çin'e yönelik tehditlere kadar geniş bir yelpazeye değindi. Rusya Devlet Başkanı Putin'e de barış anlaşması için iki hafta süre verdiğini söyledi.
