Trump Güney Kore lideri ile bir araya geldi Çin’i tehdit etti

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung ile bir araya geldi. Toplantı sonrası ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Kore Yarımadası'ndan dünya ticaretine, Çin'e yönelik tehditlere kadar geniş bir yelpazeye değindi. Rusya Devlet Başkanı Putin'e de barış anlaşması için iki hafta süre verdiğini söyledi.

