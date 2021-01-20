Trump Beyaz Saray'dan ayrıldı! İşte veda konuşması: Bir şekilde geri döneceğim

Kovid-19 salgını ve 6 Ocak'taki Kongre baskınının gölgesinde yapılacak olan Joe Biden'ın başkanlık yemin töreni, Trump'ın da törene katılmayacak olması sebebiyle ülke tarihinin en sıra dışı yemin günlerinden biri olarak şimdiden kayıtlara geçti. Gelen son dakika bilgisine göre Donald Trump, devir teslime saatler kala Beyaz Saray'a veda etti. Veda konuşması yapan Trump, "Biz sıradan bir yönetim değildik. 4 yıllık muhteşem bir süre geçirdim. Ekonomimiz pandemi öncesine göre daha iyi durumda. Bir şekilde geri döneceğim. Bu bir veda değil, tekrar karşılaşacağız." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump döneminin sonuna gelindi.

Kasım ayındaki seçimi kaybeden Başkan Donald Trump bugün görevi Demokratların adayı Joe Biden'a devrediyor.

Saat 16.15'te ABD Başkanı Donald Trump ve ailesi Beyaz Saray'dan ayrıldı. Trump ve ailesi Beyaz Saray'ın bahçesindeki helikoptere binerek başkanlık konutunu terketti.

Kasım ayında başkan seçilen Joe Biden'ın Türkiye saati ile 19.30'da yemin etmesi bekleniyor.

Donald Trump, giderken uzun yıllardır ABD siyasetinde devam eden bir geleneği daha bozuyor. Trump, helefi Joe Biden'ın yemin törenine katılmayacak.

TRUMP'IN VEDA KONUŞMASI

Saat 16.30'da helikopterle Maryland Askeri Üssü'ne geçen Donald Trump buradan veda konuşması gerçekleştirdi.

Trump, "Amerikan ordusunu yeniden inşa ettik. Yaptıklarımız gerçekten muazzamdı. Biz sıradan bir yönetim değildik. Bir şekilde geri döneceğim. Pandemi bizi etkilememiş olsaydı, inanılmaz rakamlara ulaşacaktık. Kongreye çok teşekkür etmek istiyorum birlikte çok iyi çalıştık, en azından bazı unsuralarıyla" dedi.

Melania Trump, "Sizin First Lady'niz olmak benim için bir onurdu" ifadelerini kullandı.