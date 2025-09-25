25 Eylül 2025, Perşembe

Trump, Beyaz Saray'a Biden'ın fotoğrafı yerine otomatik kalem koydu
Trump, Beyaz Saray’a Biden’ın fotoğrafı yerine otomatik kalem koydu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 25.09.2025 12:03
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da başkanların fotoğraflarının sergilendiği bölümde, bir önceki başkan Joe Biden’ın fotoğrafı yerine otomatik kalem fotoğrafı astırdı.
