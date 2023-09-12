12 Eylül 2023, Salı
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Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz: Libya'da can kaybı artabilir
Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül’de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu. Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, A Haber'de son durumu aktardı. Yılmaz, "Libya tarihinde görülmemiş bir kasırga ve onun arkasından gelen sel felaketi, ülkenin doğu bölgesindeki 2 önemli kenti Beydağ ve Derna'yı çok ağır bir şekilde etkiledi. 3 bin civarında bir can kaybı var. Can kaybının biraz daha da artabileceğine dair ifadelereler var. 6-7 bin civarında vatandaşa da ulaşılamadığı bilgileri geliyor. Başkan Erdoğan'ın talimatı ile Türkiye harekete geçti yardım konusunda. Kurumlarınınız süratle koordine oldular. Bingazi Havalimanı'na 3 kargo uçağımızı indirdik. Felaketin yaşandığı bölgeye yardımları gönderdik. Uçaklarımıza AFAD ve diğer sivil toplum kuruluşlarından arama kurtarma ve sağlık ekipleri var. İlk yardım ve gıda malzemeleri, çadır ve battaniyeler vardı. Libyalı kardeşlerimizin yaralarının sarılması için hepimiz duyarlılık gösterdik. Gelişmeleri takip ediyoruz." dedi.