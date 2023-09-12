12 Eylül 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz: Libya'da can kaybı artabilir

Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz: Libya'da can kaybı artabilir

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.09.2023 18:03
Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül’de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu. Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, A Haber'de son durumu aktardı. Yılmaz, "Libya tarihinde görülmemiş bir kasırga ve onun arkasından gelen sel felaketi, ülkenin doğu bölgesindeki 2 önemli kenti Beydağ ve Derna'yı çok ağır bir şekilde etkiledi. 3 bin civarında bir can kaybı var. Can kaybının biraz daha da artabileceğine dair ifadelereler var. 6-7 bin civarında vatandaşa da ulaşılamadığı bilgileri geliyor. Başkan Erdoğan'ın talimatı ile Türkiye harekete geçti yardım konusunda. Kurumlarınınız süratle koordine oldular. Bingazi Havalimanı'na 3 kargo uçağımızı indirdik. Felaketin yaşandığı bölgeye yardımları gönderdik. Uçaklarımıza AFAD ve diğer sivil toplum kuruluşlarından arama kurtarma ve sağlık ekipleri var. İlk yardım ve gıda malzemeleri, çadır ve battaniyeler vardı. Libyalı kardeşlerimizin yaralarının sarılması için hepimiz duyarlılık gösterdik. Gelişmeleri takip ediyoruz." dedi.
Libya’da can kaybı artabilir
"Libya'da can kaybı artabilir"
Libya’yı sel vurdu, Türkiye yardıma koştu
Libya'yı sel vurdu, Türkiye yardıma koştu
Dünya bu görüşmeye kilitlendi!
Dünya bu görüşmeye kilitlendi!
A Haber depremin vurduğu Fas’ta
A Haber depremin vurduğu Fas'ta
İran: Azerbaycan’a saldırma niyetimiz yok
İran: Azerbaycan'a saldırma niyetimiz yok
Libya’ya yardım için ilk uçak harekete geçti
Libya'ya yardım için ilk uçak harekete geçti
Fırtınası’nın vurduğu Libya’da can kaybı artıyor!
Fırtınası'nın vurduğu Libya'da can kaybı artıyor!
11 Eylül’ün 22. yılı
11 Eylül'ün 22. yılı
İtalya Çin projesinden neden çekiliyor?
İtalya Çin projesinden neden çekiliyor?
İşte Marakeş’te son durum
İşte Marakeş'te son durum
A Haber Fas’ta depremin merkez üssünde
A Haber Fas'ta depremin merkez üssünde
A Haber depremin merkez üssünde
A Haber depremin merkez üssünde
Daha Fazla Video Göster