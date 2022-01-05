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Tony Blair’a verilen nişan geri alınacak mı? Savaş suçlarında sorumlu tutulacak mı?

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Giriş: 05.01.2022 15:33
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eski Başbakan Tony Blair'e "şövalye" unvanını vermesi ülkede tartışmaların fitilini ateşledi. O unvanın geri alınmasını isteyenlerin başlattığı imza kampanyasını ise 650 binden fazla kişi imzaladı. İmzacılar, Irak'ın işgali nedeniyle Blair'ın savaş suçlusu olarak yargılanmasını istiyor.
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