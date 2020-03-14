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14.03.2020

Tokalaşan Trump ve Bolsonaro'dan 'koronavirüs' açıklaması |Video

Brezilya basınında kendisinde koronavirüs bulunduğu haberleri çıkan Brezilya Devlet Başkanı Jair Messias Bolsonaro, yaptığı yazılı açıklamada testin negatif çıktığını duyurdu. Bolsonaro ile yemeğe katılıp el sıkışan ABD Başkanı Donald Trump ise dün basına yaptığı açıklamada kendisinde hiçbir belirti olmadığını söyledi.

Geçen hafta Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ve beraberinde bulunan resmi heyetle yemek yiyen ABD Başkanı Donald Trump dün basın açıklamasında sorulan soru üzerine kendisinde ve Başkan Bolsonaro'da koronavirüs olmadığını söyledi.

Bahsi geçen yemek ve toplantılar sonrasında Brezilya heyetinde bulunan İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten ve Brezilyalı diplomat Nestor Forster'ın koronavirüs test sonuçları pozitif çıkmıştı. Aynı heyetle görüşme yapan Miami Belediye Başkanı Francis Suarez'de de koronavirüs tespit edilmesinin ardından Brezilya basınında Devlet Başkanı Bolsanaro'nun da koronavirüs olduğuna dair haberler yapıldı. Cuma günü kişisel sosyal medya hesabından kısa açıklama yapan Başkan Bolsonaro koronavirüs olmadığını belirtti.

Dün basın açıklaması yapan ABD Başkanı Trump ise basından kendisine yöneltilen konuyla alakalı soruya kendisinde belirti olmadığını ifade etti. Başkan Trump 'Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ile harika bir toplantı yaptık. Harika bir adam. Brezilya için harika işler yaptı. Bildiğiniz gibi bu sabah test sonucu negatif çıktı, bir terslik olmadığı anlamına geliyor. Çünkü kendisiyle yemek yedik, uzun süre birlikte oturmuştuk' dedi.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Fabio Wajngarten ve Brezilyalı diplomat Nestor Forster yemek organizasyonunda Başkan Trump'un yanı sıra kızı İvanka Trump ve eşi Kushner de yer aldı. Ayrıca Başkan Bolsonaro'nun avukatı ve Aliança Partisi'nde hazinedar olarak görev yapan avukat Karina Kufa koronavirüs olduğunu açıkladı. Beyaz Saray tarafından Başkan Trump'ın doktorunun konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada ise Başkan Trump'ın bahsi geçen koronavirüslü kişilerle çok kısa teması olduğunu ve riskin çok düşük olduğu belirtildi.

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