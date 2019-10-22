22 Ekim 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
22.10.2019

Terör örgütüne ait roket ve havan deposu bulundu! İşte ilk görüntüler |Video

Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad, Suriye iç savaşının ardından önce muhaliflerin, 2014 yılında terör örgütü DEAŞ'ın, 2015'te ise terör örgütü PKK/YPG'nin denetimine geçti. İç savaş sırasında göç edemeyerek, teröristlerin baskısı altında yaşamak zorunda kalan Tel Abyadlılar, önce DEAŞ'ın ardından PKK/YPG'nin talimatlarına uymak zorunda kaldı. 'Barış Pınarı Harekatı' ile teröristlerden temizlenen kentte siviller, büyük mutluluk yaşarken, TSK ile SMO askerleri ise teröristlerin geride bıraktığı tuzaklanmış patlayıcıların imhasına yönelik meskun mahal operasyonlarını başlattı. Operasyon kapsamında, terör örgütüne ait çok sayıda sığınak ve mevzi imha edilirken, patlayıcı ve silah depoları ele geçirildi. İşte ilk görüntüler...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Terör örgütüne ait roket ve havan deposu bulundu
Terör örgütüne ait roket ve havan deposu bulundu
Macron terör örgütü YPG'ye kalkan oldu!
Macron terör örgütü YPG'ye kalkan oldu!
Donald Trump’tan flaş Suriye açıklaması
Donald Trump’tan flaş Suriye açıklaması
İsrail basınından Türkiye aleyhinde kirli algı operasyonu
İsrail basınından Türkiye aleyhinde kirli algı operasyonu
ABD'nin gizli belgeleri yaktığı Fransız LaFarge fabrikası bombalanmadan önce görüntülenmiş!
ABD'nin gizli belgeleri yaktığı Fransız LaFarge fabrikası bombalanmadan önce görüntülenmiş!
Başkan Erdoğan'a Lübnan'da sevgi gösterisi!
Başkan Erdoğan'a Lübnan'da sevgi gösterisi!
İkinci kattan düşen çocuk mucize kurtuluşu
İkinci kattan düşen çocuk mucize kurtuluşu
Savaş uçağı pist kenarındaki görevlileri savurdu
Savaş uçağı pist kenarındaki görevlileri savurdu
Boris Johnson imzasını bile atmadı! Brexit'te flaş gelişme...
Boris Johnson imzasını bile atmadı! Brexit'te flaş gelişme...
Köln'de skandal görüntü! PKK'lılar YPG flamaları ile eylem yaptı
Köln'de skandal görüntü! PKK'lılar YPG flamaları ile eylem yaptı
S-400 böyle ateşlendi!
S-400 böyle ateşlendi!
Yakalanan DEAŞ’lılar Türkiye’ye getiriliyor
Yakalanan DEAŞ’lılar Türkiye’ye getiriliyor
Daha Fazla Video Göster