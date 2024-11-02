Terör devleti İsrail Beyrut’un güneyini vurdu: 1 ölü, 15 yaralı

İsrail Lübnan’daki saldırılarına devam ediyor. Başkent Beyrut’un güneyinde sürdürdüğü yoğun bombardımanı sürdüren İsrail güçleri bu kez Karout Alışveriş Merkezi yakınlarını hedef aldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda 1 sivilin hayatını kaybettiğini, 15 sivilin ise yaralandığını aktardı. Görgü tanıkları, İsrail’in herhangi bir uyarıda bulunmadan saldırıyı gerçekleştirdiğini belirtti.

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