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Terör devleti İsrail Beyrut’un güneyini vurdu: 1 ölü, 15 yaralı

Terör devleti İsrail Beyrut’un güneyini vurdu: 1 ölü, 15 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.11.2024 23:20
İsrail Lübnan’daki saldırılarına devam ediyor. Başkent Beyrut’un güneyinde sürdürdüğü yoğun bombardımanı sürdüren İsrail güçleri bu kez Karout Alışveriş Merkezi yakınlarını hedef aldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda 1 sivilin hayatını kaybettiğini, 15 sivilin ise yaralandığını aktardı. Görgü tanıkları, İsrail’in herhangi bir uyarıda bulunmadan saldırıyı gerçekleştirdiğini belirtti.
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