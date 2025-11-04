04 Kasım 2025, Salı

Terör destekçisi Fransız Lafarge hesap verecek! Şirket yetkilileri hakim karşısına çıkacak
Terör destekçisi Fransız Lafarge hesap verecek! Şirket yetkilileri hakim karşısına çıkacak

Terör destekçisi Fransız Lafarge hesap verecek! Şirket yetkilileri hakim karşısına çıkacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.11.2025 09:14
Fransız şirketi Lafarge'ın "terör örgütünü finanse etmekten" yargılanacağı dava bugün başlıyor. Fransız çimento üreticisi Lafarge, 2016 yılında DEAŞ dahil terör örgütlerini finanse ettiği ortaya çıkmıştı. Tarihi bir yargılama olarak görülen dava bugün başlıyor. Duruşma, 16 Aralık'a kadar devam edecek ve 8 kişi ile Lafarge firması "tüzel kişi" sıfatıyla yargılanacak. Aynı şirket yine PKK/YPG’ye kilometreler uzunluğunda tüneller inşa etmişti.
