04 Eylül 2024, Çarşamba
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Tel Aviv sokakları yangın yerine döndü
İsraillerin hükümet karşıtı gösterileri üçüncü gününde de devam etti. Kudüs ve Tel Aviv'de binlerce kişi sokaklardaydı. Bu arada İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı istifa etti. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.