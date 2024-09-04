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Tel Aviv sokakları yangın yerine döndü

Tel Aviv sokakları yangın yerine döndü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.09.2024 11:04
İsraillerin hükümet karşıtı gösterileri üçüncü gününde de devam etti. Kudüs ve Tel Aviv'de binlerce kişi sokaklardaydı. Bu arada İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı istifa etti. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
Tel Aviv sokakları yangın yerine döndü
Tel Aviv sokakları yangın yerine döndü
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