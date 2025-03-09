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Tel Aviv: İsrailli olmak utanç verici!

Tel Aviv: "İsrailli olmak utanç verici!"

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.03.2025 12:51
Güncelleme:09.03.2025 12:52
Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esir askerlerden Nimrod Cohen'in kardeşi Yotam Cohen, ABD'nin geçtiğimiz hafta İsrail'in haberi olmadan doğrudan Hamas'la gizli bir görüşme gerçekleştirmesine isyan etti. Cohen, farklı ülkelerin liderlerinin İsrail'in esirleri kurtarmakla ilgilenmediğini anladığını belirterek, "İsrailli olmak utanç verici." dedi.
Tel Aviv: İsrailli olmak utanç verici!
Tel Aviv: İsrailli olmak utanç verici!
Tel Aviv: "İsrailli olmak utanç verici!"
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