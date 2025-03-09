Tel Aviv: "İsrailli olmak utanç verici!"

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esir askerlerden Nimrod Cohen'in kardeşi Yotam Cohen, ABD'nin geçtiğimiz hafta İsrail'in haberi olmadan doğrudan Hamas'la gizli bir görüşme gerçekleştirmesine isyan etti. Cohen, farklı ülkelerin liderlerinin İsrail'in esirleri kurtarmakla ilgilenmediğini anladığını belirterek, "İsrailli olmak utanç verici." dedi.