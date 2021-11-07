07 Kasım 2021, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Teksas'daki konser faciasının yeni detayları ortaya çıktı!
ABD'de düzenlenen Astroworld müzik festivalinde ünlü rapçi Travis Scott konserinde izdiham yaşandı. 8 kişinin hayatını kaybettiği yüzlerce kişinin ise yaralandığı korkun faciayla ilgili şoke eden detaylar geldi. Travis Scott facianın ardından ilk kez konuşurken, yetkililerden kan donduran açıklamalar geldi.