Teksas’daki konser faciasının yeni detayları ortaya çıktı!

ABD'de düzenlenen Astroworld müzik festivalinde ünlü rapçi Travis Scott konserinde izdiham yaşandı. 8 kişinin hayatını kaybettiği yüzlerce kişinin ise yaralandığı korkun faciayla ilgili şoke eden detaylar geldi. Travis Scott facianın ardından ilk kez konuşurken, yetkililerden kan donduran açıklamalar geldi.