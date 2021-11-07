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Teksas'daki konser faciasının yeni detayları ortaya çıktı!

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Giriş: 07.11.2021 14:01
ABD'de düzenlenen Astroworld müzik festivalinde ünlü rapçi Travis Scott konserinde izdiham yaşandı. 8 kişinin hayatını kaybettiği yüzlerce kişinin ise yaralandığı korkun faciayla ilgili şoke eden detaylar geldi. Travis Scott facianın ardından ilk kez konuşurken, yetkililerden kan donduran açıklamalar geldi.
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