18 Ekim 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Tatar: “Türkü devletine ve egemenliğine sahip çıkacak”
Tatar: Türkü devletine ve egemenliğine sahip çıkacak

Tatar: “Türkü devletine ve egemenliğine sahip çıkacak”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.10.2025 00:14
KKTC Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar, Lefkoşa’daki mitingde iki devletli çözüm vurgusu yaptı. “Cumhurbaşkanlığı seçimi devletimizle, egemenliğimizle ve güvenliğimizle ilgilidir” diyen Tatar, CTP adayı Tufan Erhürman’ı sert sözlerle eleştirdi: “Kıbrıs Türk halkının siyasi iradesinden kaçtılar. Bu seçimde zafer bizim olacak.”
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tatar: Türkü devletine ve egemenliğine sahip çıkacak
Trump Orta Doğu’da barışı sağladı, umarım Ukrayna’da da aynısı olur
“Trump Orta Doğu’da barışı sağladı, umarım Ukrayna’da da aynısı olur”
Gazze’ye umut taşıyan 17. İyilik Gemisi Mısır’a ulaştı
Gazze’ye umut taşıyan 17. İyilik Gemisi Mısır’a ulaştı
Tatar: Türkü devletine ve egemenliğine sahip çıkacak
Tatar: “Türkü devletine ve egemenliğine sahip çıkacak”
Pakistan’da askeri kampa intihar saldırısı!
Pakistan’da askeri kampa intihar saldırısı!
Hamas: Rehine bedenlerine ulaşamıyoruz, sorumlusu İsrail
Hamas: “Rehine bedenlerine ulaşamıyoruz, sorumlusu İsrail”
Beyaz Saray’da Trump-Zelenskiy zirvesi!
Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy zirvesi!
Zelenskiy 2. kez Beyaz Saray’da!
Zelenskiy 2. kez Beyaz Saray'da!
Gazze kıyısında 2 tonluk dev balık karaya vurdu!
Gazze kıyısında 2 tonluk dev balık karaya vurdu!
Ticaret hacmini bir kez daha ikiye katlayalım
"Ticaret hacmini bir kez daha ikiye katlayalım"
ABD-Çin ticaret savaşında yumuşa!
ABD-Çin ticaret savaşında yumuşa!
Buharlı lokomotifler Bosna’da hala çalışıyor!
Buharlı lokomotifler Bosna'da hala çalışıyor!
Beşar Esad’ın kuzeni ve 3 kişi gözaltında!
Beşar Esad’ın kuzeni ve 3 kişi gözaltında!
Daha Fazla Video Göster