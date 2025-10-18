Tatar: “Türkü devletine ve egemenliğine sahip çıkacak”

KKTC Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar, Lefkoşa’daki mitingde iki devletli çözüm vurgusu yaptı. “Cumhurbaşkanlığı seçimi devletimizle, egemenliğimizle ve güvenliğimizle ilgilidir” diyen Tatar, CTP adayı Tufan Erhürman’ı sert sözlerle eleştirdi: “Kıbrıs Türk halkının siyasi iradesinden kaçtılar. Bu seçimde zafer bizim olacak.”

