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Tam 15 yıl önceydi! Youtube ilk yüklenen video paylaşım rekoru kırdı

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24.04.2020
ABD'de bir video barındırma web sitesi olarak kurulan Youtube'a ilk video sitenin kurucularından Jawed Karim tarafından 23 Nisan 2005'te yüklenmişti. Youtube'a ilk yüklenen videonun ABD'nin California eyaletinin San Diego şehrinde bir hayvanat bahçesinde çekildiği ortaya çıktı. Dünya basınında yoğun ilgi gören video paylaşım rekoru kırdı.

Sitenin üç kurucusundan biri olan Bangladeş asıllı Jawed Karim, 'Hayvanat bahçesinde ben' başlıklı ilk Youtube videosunu 15 yıl önce 23 Nisan 2005 tarihinde yükledi.

Youtube ilk yüklenen görüntünün ise ABD'nin California eyaletinin San Diego şehrinde bir hayvanat bahçesinde çekildiği ortaya çıktı.

91 MİLYON İZLENDİ

Söz konusu videoda Karim bir fil kafesinin önünde duruyor. Videoda Karim, 'Bu fillerle ilgili en güzel şey gerçekten uzun gövdelere sahip olmaları ve bu bu harika' ifadelerini kullanıyor.

Video yüklendiği günden bu yana yaklaşık 91 milyon görüntülenmeye ve 5 milyon 300 binin üzerinde yoruma sahip.

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