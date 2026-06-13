Tahran-Washington hattında nükleer satranç: Trump’ın "doğum günü" şovu mu tarihi hesaplaşma mı?

ABD ve İran arasındaki nükleer gerilimde tansiyon, kelimenin tam anlamıyla ateş hattına taşındı. Başkan Donald Trump’ın "İran’ın uranyumunu gidip alacağız" şeklindeki zehir zemberek açıklamaları, bölgede yeni bir askeri harekatın ayak sesleri olarak yorumlanırken, sığınak delici bombaların hedefindeki "karanlık labirentler" ilk kez bu kadar net şekilde gündeme geldi. A Haber ekranlarında nükleer krizin perde arkasını ve derin tünellerdeki "dehşet senaryolarını" Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu deşifre etti.