Tahran Şam’a asker gönderecek mi?

Esad'a desteğini açıklayan İran, "yardım istenirse asker göndeririz" demişti. Bu açıklamanın hemen ardından İran destekli grupların Irak üzerinden Suriye'deki rejim güçlerine desteğe gittiği iddia edildi. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran'dan aktardı. Karabağ, "İran tam olarak harekete geçmiş değil. Ancak diplomatik faaliyetlerine devam ediyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi Bağdat’a gelecek. Sürpriz bir gelişme yaşandı ve Suriye Dışişleri bakanı da bu görüşmeye katılacak. Aslında İran elinden geleni yapıyor direniş grupları üzerinden. Bu süreçte Irak’ın rolü çok önemlidir ve İran Dışişleri bakanı da Bağdat’ta bulunacak. Nasıl bir karar verilecek bekleyip göreceğiz. " ifadelerini kullandı.

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