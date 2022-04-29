Suriye'de infaz çukuru! Onlarca sivili çukura atıp katledildiği görüntüler ortaya çıktı

Suriye İç Savaşı'nda Esed rejiminin karşısında olan muhaliflere gözdağı vermek adına 2013 yılında en az 41 sivili kurşuna dizdiği görüntüler ortaya çıktı. İngiltere merkezli The Guardian tarafından yayınlanan görüntülerde gözleri bağlı ve kelepçeli şekilde gözaltına alınan ve koşmaları istenen sivillerin vurulduğu görülüyor. İşte o dehşet anları...