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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Durzi lideri Canbolat ile görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Durzi lideri Canbolat ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.05.2025 09:17
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Lübnanlı Dürzi lideri Velid Canbolat ile bir araya geldi. Şam'daki görüşmede, Suriye'de Dürzilerin yaşadığı bazı bölgelerde yasa dışı gruplarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalar ele alındı. Görüşmeyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Canbolat Baas rejiminin yıkılmasının ardından en son 8 ocak'ta Şam’ı ziyaret etmişti.
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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Durzi lideri Canbolat ile görüştü
Şara Durzi lideri Canbolat ile görüştü
Şara Durzi lideri Canbolat ile görüştü
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