Sudan’ın Gazze’si El Faşir’de ne oluyor? | PERSPEKTİF

Sudan'nın El Faşir kentinde iç savaşın ortasında kalan siviller, aylar süren kuşatma sebebi ile açlıkla mücadele ediyor. Halk hayvan yemi, maymun ve fare eti yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor. Tıpkı Gazze'de olduğu gibi El Faşir'de de sivillerin yaşam hakkı sistematik şekilde ihlal ediliyor. Perspektif yeni bölümünde Sudan'ın Gazze'si El Faşir'e mercek tuttu.

