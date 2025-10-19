19 Ekim 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Sudan’ın Gazze’si El Faşir’de ne oluyor? | PERSPEKTİF
Sudan’ın Gazze’si El Faşir’de ne oluyor? | PERSPEKTİF

Sudan’ın Gazze’si El Faşir’de ne oluyor? | PERSPEKTİF

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.10.2025 15:48
Güncelleme:19.10.2025 15:48
Sudan'nın El Faşir kentinde iç savaşın ortasında kalan siviller, aylar süren kuşatma sebebi ile açlıkla mücadele ediyor. Halk hayvan yemi, maymun ve fare eti yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor. Tıpkı Gazze'de olduğu gibi El Faşir'de de sivillerin yaşam hakkı sistematik şekilde ihlal ediliyor. Perspektif yeni bölümünde Sudan'ın Gazze'si El Faşir'e mercek tuttu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sudan’ın Gazze’si El Faşir’de ne oluyor? | PERSPEKTİF
Sudan’ın Gazze’si El Faşir’de ne oluyor?
Sudan’ın Gazze’si El Faşir’de ne oluyor?
Osmanlı’nın izinde Makedonya
Osmanlı’nın izinde Makedonya
Dünyaca ünlü Louvre Müzesi’nde soygun!
Dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde soygun!
Putin Budapeşte’ye nasıl gidecek?
Putin Budapeşte'ye nasıl gidecek?
Katil İsrail’in Gazze’de Türk askeri endişesi
Katil İsrail’in Gazze’de Türk askeri endişesi
İsrail’den ateşkese yeni ihlal!
İsrail'den ateşkese yeni ihlal!
Afganistan ile Pakistan ateşkes için anlaştı
Afganistan ile Pakistan ateşkes için anlaştı
NATO’nun yeni sınavı
NATO’nun yeni sınavı
Yüzlerce kişi geleneksel zombi yürüyüşüne katıldı
Yüzlerce kişi geleneksel zombi yürüyüşüne katıldı
KKTC sandık başında! A Haber takipte
KKTC sandık başında! A Haber takipte
ABD’den Karayiplerde uyuşturucu yüklü denizaltına operasyon
ABD'den Karayiplerde uyuşturucu yüklü denizaltına operasyon
Ateşkese rağmen Gazze’de katliam!
Ateşkese rağmen Gazze’de katliam!
Daha Fazla Video Göster