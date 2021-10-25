25 Ekim 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Sudan'da askeri darbe girişimi! Başbakanı yakalayıp ev hapsine aldılar

Sudan'da askeri darbe girişimi! Başbakanı yakalayıp ev hapsine aldılar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.10.2021 08:39
Son dakika haberine göre: Doğu Afrika ülkesi Sudan'da bir grup askerin ülkeyi yöneten koalisyon hükümeti ortağı partilerin liderlerini tutukladığı bildirildi. Sudanlı siyasi partiler, darbe girişimi sonrası sivil itaatsizlik çağrısı yaparken Sudan Meslek Odalar Birliği ise halkı sokağa inmeye çağırdı Sudan'da bir grup askerin ülkeyi yöneten koalisyon hükümeti ortağı partilerin liderlerini tutukladığı bildirildi. İktidardaki koalisyon liderlerinin gözaltına alınmasının ardından Hartum'daki bazı bölgelerde protestolar başladı.

Gözaltına alınanlar arasında Başbakan Hamduk ile Sudan'da iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri'nden yöneticilerin de bulunduğu açıklandı.

Gözaltılar sonrası başkent Hartum'da protesto gösterilerinin başladığı ve bazı yollarda göstericilerin lastik yakarak yolları trafiğe kapadığı kaydedildi.
Sudan Enformasyon Bakanlığı ise Egemenlik Konseyi üyelerinden bazıları ve geçiş hükümetinin bazı bakanlarının ortak askeri güçler tarafından tutuklandığı bilgisini paylaştı.

Sudanlı siyasi partiler, darbe girişimi sonrası sivil itaatsizlik çağrısı yaparken Sudan Meslek Odalar Birliği ise halkı sokağa inmeye çağırdı.

Ülkedeki askeri hareketlilik sonrası internet ve telefon hatlarında kesintiler yaşanıyor.

Sudan’da askeri darbe girişimi!
Sudan'da askeri darbe girişimi!
Konteyner gemisinde yangın
Konteyner gemisinde yangın
4 yıllık süreç 1,5 dakikalık videoda
4 yıllık süreç 1,5 dakikalık videoda
Emeklilik sonrası planı ne olacak?
Emeklilik sonrası planı ne olacak?
6.5 büyüklüğünde depremle sallandılar!
6.5 büyüklüğünde depremle sallandılar!
Felaketi yaşıyorlar
Felaketi yaşıyorlar
Dev kartel operasyonu!
Dev kartel operasyonu!
Özbekistan’da Cumhurbaşkanlığı seçimi
Özbekistan'da Cumhurbaşkanlığı seçimi
Rusya’da korku dolu anlar!
Rusya'da korku dolu anlar!
Rusya ve Çin’den ortak devriye
Rusya ve Çin'den ortak devriye
Tören sırasında tokatlı saldırı
Tören sırasında tokatlı saldırı
Avrupa’da Sosyo-Ekonomik kriz büyüyor
Avrupa'da Sosyo-Ekonomik kriz büyüyor
Daha Fazla Video Göster