01 Mart 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Start anlaşması askıya alındı! Putin, ABD ile yapılan anlaşmanın askıya alınma yasasını imzaladı
Rusya, ABD ile yaptığı nükleer silahların azaltılmasını öngören Start anlaşmasını askıya almıştı. Rusya Devlet Başkanı Putin, kararnameyi imzaladı, ABD'den tepki geldi. Pentagon, “Rusya sınırsız bir nükleer silah yarışına girecek durumda değil” ifadelerine yer verdi. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan detayları aktardı.