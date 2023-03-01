01 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Start anlaşması askıya alındı! Putin, ABD ile yapılan anlaşmanın askıya alınma yasasını imzaladı

Start anlaşması askıya alındı! Putin, ABD ile yapılan anlaşmanın askıya alınma yasasını imzaladı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.03.2023 16:49
Rusya, ABD ile yaptığı nükleer silahların azaltılmasını öngören Start anlaşmasını askıya almıştı. Rusya Devlet Başkanı Putin, kararnameyi imzaladı, ABD'den tepki geldi. Pentagon, “Rusya sınırsız bir nükleer silah yarışına girecek durumda değil” ifadelerine yer verdi. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Start anlaşması askıya alındı!
Start anlaşması askıya alındı!
Yunanistan’da feci kaza!
Yunanistan'da feci kaza!
Gizemli kürenin sırrı çözüldü!
Gizemli kürenin sırrı çözüldü!
Macron’u protesto etti sert müdahale uğradı
Macron'u protesto etti sert müdahale uğradı
BM Temsilcisi Beasley’den flaş sözler
BM Temsilcisi Beasley'den flaş sözler
Pakistan’da patlama! Ölü ve yaralılar var
Pakistan'da patlama! Ölü ve yaralılar var
2 bin çete üyesi böyle nakledildi
2 bin çete üyesi böyle nakledildi
Hollanda’dan Türkiye’ye destek!
Hollanda’dan Türkiye’ye destek!
Şelaleye giren aile dehşeti yaşadı
Şelaleye giren aile dehşeti yaşadı
ABD’de kırmızı alarm: 3 gün sürecek
ABD'de kırmızı alarm: 3 gün sürecek
Tacikistan’da 7,2 büyüklüğünde deprem!
Tacikistan'da 7,2 büyüklüğünde deprem!
Joe Biden yine bildiğiniz gibi!
Joe Biden yine bildiğiniz gibi!
Daha Fazla Video Göster