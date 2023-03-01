Start anlaşması askıya alındı! Putin, ABD ile yapılan anlaşmanın askıya alınma yasasını imzaladı

Rusya, ABD ile yaptığı nükleer silahların azaltılmasını öngören Start anlaşmasını askıya almıştı. Rusya Devlet Başkanı Putin, kararnameyi imzaladı, ABD'den tepki geldi. Pentagon, “Rusya sınırsız bir nükleer silah yarışına girecek durumda değil” ifadelerine yer verdi. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan detayları aktardı.

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