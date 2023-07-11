Srebrenitsa Katliamı’nın 28. yılı | ANALİZ

1995 yılının temmuz ayında Sırp güçleri sistematik olarak yürüttükleri katliamlarda sadece Srebrenitsa'da 5 gün içinde 8 bin 372 Boşnak'ı şehit etti. Yüzlerce kadın ve çocuk akıl almaz işkencelere maruz kaldı. O katliamda bir gün içerisinde 20 binin üzerinde mülteci Srebrenitsa'dan zorla çıkarıldı. Dünyanın gözü önünde yapılan katliamın bugün yıl dönümü. Detaylar yaşanan acıları unutmamak adına hazırladığımız analiz haberinde...

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