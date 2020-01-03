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03.01.2020

Sosyal medya koyunlarını askeri düzende yürüten çobanı konuşuyor! İşte o görüntüler

Çin'de bir çoban 400'den fazla koyununa askeri düzende yürümeyi öğretti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler yaklaşık 6.5 milyon kez izlendi.

.Çin'de bir çoban koyun sürüsüne askeri düzende yürümeyi öğretti.

Koyunlar otlamaya çıktığı sırada tek sıra halinde düzenli bir şekilde yürürken kaydedilen görüntüler, sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

Koyunların sahibi yaptığı açıklamada, "koyunlarım her gün eve dönerken bu şekilde yürüyor" dedi.

GÖRÜNTÜLERİ 6,5 MİLYON KİŞİ İZLEDİ

Çoban, her sıra için bir koyun lideri seçtiğini ve geri kalanların da takip ettiğini belirtti. Görüntüler sosyal medyada yaklaşık 6.5 milyon kez izlendi.

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